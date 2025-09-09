ONU condena ataques de Israel no Qatar

NOVA YORK, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques de Israel no Qatar.

“Condeno essa violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Qatar”, afirmou Guterres.

Segundo ele, o país desempenha um papel muito positivo nos esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns.

“Todas as partes devem trabalhar para a conquista de um cessar-fogo permanente”, disse o secretário-geral em entrevista coletiva durante o lançamento de um relatório sobre gastos militares.

Guterres ressaltou que o ataque de Israel reforça a conclusão do relatório de que os gastos globais com guerra superam em muito os destinados à construção da paz.