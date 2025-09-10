Prêmio de 3 milhões de dirhams é anunciado para o Mundial Profissional de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) – O Comitê Organizador do Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship anunciou nesta a premiação total de 3 milhões de dirhams para a 17ª edição do torneio, que será realizada de 12 a 22 de novembro de 2025 na Arena Mubadala, em Abu Dhabi.

O evento será realizado sob o patrocínio do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado.

O valor do prêmio reflete o status do campeonato como o maior do calendário mundial da modalidade e oferece motivação extra para atletas de todo o planeta. A edição deste ano deve registrar um nível recorde de inscrições, com mais de 10 mil competidores, consolidando Abu Dhabi como capital mundial do jiu-jítsu.

Lançado em 2009 com cerca de 500 atletas de 50 países, o torneio tem registrado crescimento contínuo. A 16ª edição, no ano passado, atraiu mais de 8 mil atletas de todos os continentes.

A 17ª edição promete aos fãs uma experiência completa de 11 dias. A programação começa em 12 de novembro com as disputas amadoras; de 13 a 15 de novembro, acontecem as categorias infantis, incluindo as lutas de parajiu-jítsu no dia 13. As competições juvenis serão realizadas em 16 e 17 de novembro, seguidas pelas categorias máster em 18 e 19. O encerramento ficará com os profissionais, de 20 a 22 de novembro, novamente na Arena Mubadala.

Mohamed Salem Al Dhaheri, vice-presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados e presidente do Comitê Organizador do campeonato, afirmou:

“Anunciar 3 milhões de dirhams em prêmios para a 17ª edição demonstra nosso compromisso em reforçar o status do torneio como uma plataforma global, além de oferecer incentivo adicional para que os atletas apresentem desempenhos de alto nível, à altura do evento. Estamos preparando uma edição extraordinária, que atenderá aos mais altos padrões de organização, graças ao apoio ilimitado de nossa liderança. Ao longo de 11 dias de competições, esperamos receber mais de 10 mil atletas em um evento verdadeiramente inédito, que une culturas sob os valores do esporte.”

O Comitê Organizador segue em preparativos intensivos para garantir o sucesso do torneio, em parceria com entidades como a Polícia de Abu Dhabi, o Departamento de Cultura e Turismo do emirado e o Ministério do Interior, entre outros.

Os esforços estão concentrados em proporcionar a melhor experiência possível, desde a chegada dos atletas e a agilidade nos procedimentos até a infraestrutura, com atenção a cada detalhe. Equipes de voluntários, serviços médicos e segurança estão sendo mobilizadas para atender plenamente às demandas do evento.

Com um número recorde de participantes previsto, o Comitê redobra as medidas para receber esse público e entregar um campeonato sem precedentes, à altura da condição de Abu Dhabi como capital esportiva global, com impacto positivo local e internacional.