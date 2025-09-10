Presidente dos Emirados reafirma apoio à soberania do Qatar em encontro com o xeique Tamim

DOHA, 10 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar, para tratar das relações entre os dois países e das repercussões do ataque israelense ao território qatari.

O encontro ocorreu no Palácio Amiri Diwan, em Doha, durante a visita fraterna do presidente dos Emirados ao país.

Mohamed bin Zayed reafirmou a solidariedade dos Emirados com o Qatar e o apoio firme a todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de sua população. Ele classificou o ataque como uma violação da soberania do país e das normas e leis internacionais, alertando que ações desse tipo ameaçam a segurança, a estabilidade e as perspectivas de paz na região.

O presidente dos Emirados também elogiou os esforços do xeique Tamim bin Hamad Al Thani em prol da paz e da estabilidade regional.

A comitiva que acompanhou Mohamed bin Zayed incluiu o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe-herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de segurança nacional; o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Heróis da Pátria; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, chefe do Gabinete Presidencial de Assuntos Estratégicos e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; além de outras autoridades de alto escalão.

Ao término da visita, Mohamed bin Zayed deixou o Aeroporto Internacional de Hamad, onde foi despedido pelo xeique Tamim bin Hamad Al Thani e por diversas autoridades.