Conselho de Mídia dos Emirados destaca importância do Fórum Internacional de Comunicação Governamental na região

SHARJAH, 10 de setembro de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Mídia dos Emirados, Mohammed Saeed Al Shehhi, destacou a relevância da participação do órgão na 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF 2025), realizado neste ano no emirado de Sharjah sob o tema “Comunicação para a Qualidade de Vida”. Segundo ele, o encontro é um dos mais importantes dos Emirados Árabes Unidos e de toda a região.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem da abertura do fórum, Al Shehhi afirmou:

“Nossa participação se dá por meio de um pavilhão que apresenta o conceito de qualidade de vida nos Emirados, além de destacar os ambientes desértico e montanhoso do país.”

Ele acrescentou:

“No Conselho de Mídia dos Emirados, colocamos as pessoas no centro de nossas prioridades, pois são elas as verdadeiras criadoras de conteúdo. Nessa perspectiva, lançamos recentemente a Licença de Anunciante, que regula o conteúdo publicitário em plataformas de mídia social, sejam anúncios pagos ou não, garantindo a proteção tanto de indivíduos quanto de empresas.”

Al Shehhi ressaltou a forte adesão à Licença de Anunciante, que já conta com mais de 1.800 criadores de conteúdo registrados. Ele frisou que a iniciativa é uma medida proativa e exclusiva dos Emirados, amplamente elogiada em nível regional, com expectativa de gerar impacto positivo na regulamentação do setor publicitário, especialmente para pessoas físicas.

O secretário-geral lembrou ainda que, nos últimos dois anos, o Conselho de Mídia dos Emirados estabeleceu uma estrutura legislativa abrangente e políticas regulatórias sólidas, que vêm contribuindo para o desenvolvimento, a eficiência e a sustentabilidade do setor de mídia no país.