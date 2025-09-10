Rei do Bahrein recebe presidente dos Emirados em visita fraterna

SAKHIR, 10 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou ao Bahrein para uma visita fraterna.
O rei Hamad bin Isa Al Khalifa recebeu o presidente e a delegação que o acompanhava na Base Aérea de Sakhir.
Mohamed bin Zayed esteve acompanhado de uma comitiva que incluiu o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Heróis da Pátria; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, chefe do Gabinete Presidencial de Assuntos Estratégicos e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente dos Emirados para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada; Fahad Alameri, embaixador dos Emirados no Bahrein; além de outras altas autoridades.