Saud bin Saqr acompanha primeiro voo-teste de veículo elétrico voador em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 10 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, acompanhou o lançamento do primeiro voo-teste de um veículo elétrico voador da XPENG AEROHT, principal empresa chinesa do setor, nos céus do emirado.

A demonstração ocorreu no Al Jazirah Aviation Club, com a presença do embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos, Zhang Yiming, além de xeiques e altas autoridades. O marco representa um passo pioneiro para moldar o futuro da mobilidade inteligente e sustentável no país.

O xeique Saud afirmou que o teste reflete a visão dos Emirados de construir um futuro baseado em inovação e sustentabilidade, e traduz o compromisso de Ras Al Khaimah em adotar as mais recentes soluções tecnológicas globais em parceria com grandes companhias internacionais do setor, fortalecendo sua posição como destino preferencial para viver, trabalhar, investir e fazer turismo.

“Em Ras Al Khaimah, olhamos para o futuro com ambição, transformando ideias não convencionais em conquistas concretas que contribuem para a construção de um ambiente urbano moderno e sustentável”, disse o governante. “O voo de teste do veículo elétrico voador representa um novo passo em nossa jornada para desenvolver soluções de transporte inteligentes e ecológicas, que melhorem a qualidade de vida de nossa população e residentes, ao mesmo tempo em que apoiam nossa visão de uma economia diversificada, resiliente e voltada para o futuro.”

Ele acrescentou: “Acreditamos que o maior desafio do nosso tempo é construir cidades mais sustentáveis e sistemas de transporte mais inteligentes e menos poluentes. Hoje, a partir de Ras Al Khaimah, reafirmamos que fazemos parte desse movimento global e que somos parceiros ativos na construção de seu futuro. Lançar este veículo não é apenas uma conquista técnica, mas uma mensagem de que estamos construindo uma ponte entre o presente e o futuro, reforçando nosso compromisso com um mundo melhor para as próximas gerações.”

O governante de Ras Al Khaimah também acompanhou a assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Autoridade de Transportes de RAK e a XPENG AEROHT, com sede em Guangzhou, na China, para desenvolver e implementar tecnologias de veículos voadores no emirado, com finalidades que incluem turismo, lazer e operações de resgate.