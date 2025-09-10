Presidente dos Emirados e rei do Bahrein discutem relações bilaterais e situação regional

SAKHIR, 10 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein, para tratar das relações fraternas entre os dois países e explorar formas de ampliar a cooperação bilateral em diversas áreas, incluindo o desenvolvimento, em benefício dos interesses comuns e das aspirações de seus povos por mais progresso e prosperidade.

O encontro ocorreu no Palácio de Sakhir, durante a visita fraterna do presidente dos Emirados ao Bahrein.

O rei deu as boas-vindas ao presidente, e os dois líderes mantiveram uma conversa cordial que refletiu os profundos laços de fraternidade entre as duas nações e suas lideranças. Eles reafirmaram o compromisso mútuo de manter a consulta permanente, especialmente diante da conjuntura atual na região.

As partes também discutiram uma série de questões regionais e trocaram pontos de vista sobre assuntos de interesse comum. Nesse contexto, condenaram o ataque israelense contra o Qatar, classificando-o como flagrante violação da soberania qatari, ruptura do direito internacional e ameaça à segurança e à estabilidade regionais. Alertaram ainda que ações desse tipo podem levar a uma escalada maior e prejudicar as perspectivas de paz no Oriente Médio.

Ambos os líderes expressaram solidariedade ao Qatar e reiteraram apoio a todos os esforços voltados à proteção de sua segurança, integridade territorial e da população do país.

Participaram do encontro, pelo lado emiradense, o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Heróis da Pátria; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e outras altas autoridades.

Do lado bahreinita, também estiveram presentes vários xeiques, ministros e autoridades de alto escalão.

Ao final da visita, o presidente dos Emirados deixou o Reino do Bahrein, sendo despedido no aeroporto pelo rei Hamad bin Isa Al Khalifa e por diversas autoridades.