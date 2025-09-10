Vice-governante de Sharjah conhece inovações ao visitar Fórum Internacional de Comunicação Governamental

SHARJAH, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho de Mídia do emirado, xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, visitou nesta quarta-feira (10/09) a 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF, na sigla em inglês), realizado no Centro de Exposições de Sharjah sob o tema “Comunicação para a Qualidade de Vida” e organizado pelo Escritório de Mídia do Governo de Sharjah.

Durante a visita, Sultan bin Ahmed percorreu pavilhões e atividades paralelas, conhecendo de perto as mais recentes tendências e inovações em comunicação governamental. O programa incluiu 22 oficinas e sessões interativas que apresentaram abordagens inovadoras e modelos práticos de comunicação eficaz.

Os debates trataram de desafios regionais e globais urgentes, como segurança alimentar, saúde pública, educação, sustentabilidade ambiental e economia verde, destacando como a comunicação estratégica pode impactar positivamente comunidades diversas e promover mudanças sociais significativas.

O vice-governante de Sharjah também manteve contato com representantes da mídia, de órgãos governamentais e do setor privado, recebendo informações diretas sobre suas iniciativas. Expositores apresentaram seminários, palestras e oficinas com ferramentas e métodos de ponta, voltados a fortalecer governança, transparência e engajamento público em escala global.

A 14ª edição do IGCF reúne mais de 237 palestrantes internacionais em 51 sessões de diálogo, além de sete palestras magnas e 22 oficinas especializadas, totalizando mais de 110 atividades em 22 plataformas interativas. O fórum consolidou-se como espaço estratégico para inovação, formulação de políticas e cooperação em comunicação governamental com foco em um futuro sustentável.

Sultan bin Ahmed esteve acompanhado por autoridades, entre elas Tariq Saeed Allay, diretor-geral do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, secretário-geral do Conselho de Mídia de Sharjah; e Alya Bu Ganem Al Suwaidi, diretora do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah, além de representantes da imprensa local, regional e internacional.