Ciclista emiradense Abdullah Jassim vence 4ª etapa do Tour de Salalah

SALALAH, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O ciclista emiradense Abdullah Jassim venceu a quarta etapa do Tour de Salalah, subindo para a segunda colocação na classificação geral. O resultado reforça o bom desempenho do atleta, que já havia liderado a primeira etapa da competição.
A quarta etapa, com percurso de 120 quilômetros entre a Praia de Dahariz e Wadi Darbat, foi concluída por Jassim em 3h03min37s.
O atleta também conquistou a camisa verde, de líder da classificação por pontos, e a camisa branca, destinada ao melhor sub-23. O Tour de Salalah é uma corrida de ciclismo de estrada por etapas realizada anualmente em Omã e integra o calendário do UCI Asia Tour.