Dubai Airshow 2025 apresentará novas tecnologias da indústria aeroespacial

DUBAI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O Ministério da Defesa realizou uma coletiva de imprensa para divulgar detalhes do Dubai Airshow 2025, que será realizado de 17 a 21 de novembro no Dubai World Central (DWC), sob o patrocínio do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Com a participação de embaixadores e adidos militares de diversos países, o evento se prepara para a maior edição desde sua criação, em 1989.

O brigadeiro Mohammed Obaid Al Marshoudi, vice-diretor executivo do Comitê Organizador Militar do salão, destacou o papel do evento em reforçar a cooperação com diferentes países e organizações, em nível local e internacional.

A edição deste ano dará ênfase às inovações em tecnologias espaciais e ao papel central das startups na aceleração da sustentabilidade no setor aeroespacial e de aviação.