Emirados Árabes Unidos e Itália ampliam cooperação em comércio, investimentos e setor privado

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com o Conselho Empresarial Italiano nos Emirados para discutir estratégias voltadas ao aumento do comércio, dos investimentos e da colaboração no setor privado entre os dois países. O encontro ressaltou o compromisso dos Emirados em fortalecer os laços econômicos com a Itália, parceiro estratégico dentro da União Europeia.

Al Zeyoudi destacou a importância da relação econômica entre os dois países e observou o crescimento expressivo do comércio bilateral não petrolífero, que alcançou US$ 14 bilhões em 2024 — alta de 19,7% em relação a 2023 e de 22,2% em comparação com 2022. No primeiro semestre de 2025, o comércio bilateral somou US$ 7,9 bilhões, um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2024 e de 12,3% em comparação com o segundo semestre de 2024. Em 2024, a Itália consolidou-se como principal parceira dos Emirados em comércio não petrolífero entre os países da União Europeia e a 12ª no ranking global, representando 1,7% do comércio total dos Emirados.

“Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em aprofundar ainda mais nossa parceria econômica com a Itália, que tem registrado fluxo consistente de comércio não petrolífero nos últimos cinco anos”, afirmou Al Zeyoudi. “As discussões de hoje se concentraram em ampliar as possibilidades de cooperação no setor privado, que serão mutuamente benéficas. Estamos particularmente interessados em explorar projetos nas áreas de tecnologia, energia renovável, saúde e infraestrutura, capazes de impulsionar o crescimento em ambos os países.”

O ministro ressaltou ainda: “Ao trabalharmos juntos, seguimos abrindo novas oportunidades que não apenas estimulam o crescimento econômico, mas também contribuem para o desenvolvimento sustentável de nossas nações.”

A reunião serviu como plataforma para discutir iniciativas e acordos em andamento destinados a aproveitar o atual quadro de comércio e investimentos em benefício mútuo. Al Zeyoudi enfatizou a importância de investir em projetos sustentáveis e inovadores, que gerem empregos e valor econômico duradouro nos dois países.

A relação entre Emirados Árabes Unidos e Itália segue em trajetória positiva, com ambos empenhados em fomentar parcerias que promovam crescimento sustentável e avanços tecnológicos. O encontro terminou com o compromisso conjunto de explorar novos projetos colaborativos que reforcem os laços comerciais e econômicos entre as duas nações, abrindo caminho para um futuro próspero.