Conselho de Mídia dos Emirados notifica anunciante por publicidade irregular em rede social

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) — O Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos informou que identificou uma conta de publicidade em plataforma digital que violou as condições e normas que regem os anúncios estabelecidas no regulamento executivo do setor.

O órgão reiterou seu compromisso de monitorar e regular práticas publicitárias irregulares, pedindo que anunciantes, empresas e influenciadores em plataformas digitais cumpram integralmente as regras e padrões aprovados para promover um ambiente midiático responsável e confiável.

Segundo o Conselho, o anúncio em questão apresentava alegações médicas e terapêuticas sem comprovação para um produto e não possuía aprovação oficial da autoridade de saúde competente. Além disso, continha informações enganosas em desacordo com os padrões profissionais de mídia.

O Conselho acrescentou que notificou o anunciante e iniciou procedimentos legais contra ele, em conformidade com a legislação vigente.