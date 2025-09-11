Emirados Árabes Unidos e Omã discutem relações bilaterais e situação regional

SALALAH, 11 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta quinta-feira (11/09) com o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, para tratar dos laços fraternos entre os países e explorar formas de ampliar a cooperação em benefício dos interesses comuns e das aspirações de progresso e prosperidade de seus povos.

O encontro ocorreu no Palácio Al Hosn, em Salalah, durante a visita fraterna do presidente dos Emirados a Omã. As conversas abordaram o fortalecimento das relações bilaterais e os avanços em diversas áreas de cooperação. Ambos reafirmaram o compromisso conjunto de aprofundar esses laços, em benefício de suas nações.

Os líderes também discutiram a situação regional, incluindo o ataque israelense contra o Qatar. Reiteraram a condenação firme ao ataque, expressaram solidariedade plena ao país e apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, segurança e a população. Destacaram ainda que a agressão constitui violação da soberania nacional, infração ao direito internacional e séria ameaça à segurança e à estabilidade da região.

O diálogo incluiu ainda os avanços no âmbito do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). Ambos reforçaram o compromisso de fortalecer a integração no Golfo e apoiar iniciativas que impulsionem os objetivos do bloco, aprofundem a cooperação entre os Estados-membros e atendam às aspirações de seus povos por desenvolvimento e prosperidade.

Mohamed bin Zayed ressaltou que as relações entre Emirados e Omã se estendem além das esferas política e econômica, abrangendo fortes vínculos sociais e culturais. Ele lembrou que o fundador dos Emirados, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, e o falecido sultão Qaboos bin Said tiveram papel histórico na consolidação dessa relação próxima, um legado que continua a ser honrado.

O presidente dos Emirados agradeceu a recepção calorosa e a hospitalidade do sultão Haitham bin Tariq e de sua equipe ao longo da visita.

Participaram da reunião, pelo lado dos Emirados, o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; além do conselheiro presidencial xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, ministros e altas autoridades.

Por Omã, estiveram presentes o vice-primeiro-ministro para Assuntos de Defesa, Shihab bin Tarik Al Said; o ministro da Cultura, Esportes e Juventude, Theyazin bin Haitham bin Tarik Al Said; e Bilarab bin Haitham Al Said, além de ministros e altas autoridades.

Mohamed bin Zayed deixou Omã ainda nesta quinta-feira. A despedida, no Aeroporto Real de Salalah, foi liderada pelo sultão Haitham bin Tariq, acompanhado de ministros e altos funcionários.