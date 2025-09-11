Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu reúne 1.600 atletas em Fujairah

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) — A Federação de Jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos anunciou a conclusão dos preparativos para a sexta etapa do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-jítsu, dedicada às competições com quimono (Gi). O torneio começa nesta sexta-feira (12/09) no Complexo Esportivo Zayed, em Fujairah, e segue até domingo (14/09).

A etapa contará com a participação de 1.600 atletas, homens e mulheres, de clubes e academias de todo o país, competindo em todas as categorias de idade, do infantil ao máster. A forte adesão reflete o rápido crescimento do campeonato e sua consolidação como um dos eventos esportivos mais importantes do país.

As disputas terão início nesta sexta-feira com as categorias juvenil, adulto e máster; no sábado acontecem as provas sub-14 e sub-16; e no domingo as categorias infantis e sub-12 encerram a rodada. O formato reflete a visão da Federação de apoiar talentos emergentes, ampliar a base de praticantes e preparar campeões capazes de representar os Emirados em competições continentais e globais.

A expectativa é de maior intensidade nesta rodada decisiva, já que clubes e atletas buscam garantir posições no ranking geral. Com premiação total de 3 milhões de dirhams (cerca de US$ 817 mil), o campeonato reforça sua posição como um dos eventos esportivos nacionais de maior valor e relevância no calendário.

A realização da etapa em Fujairah também evidencia o compromisso da Federação em promover o jiu-jítsu em todo o país, ampliando seu alcance, envolvendo diferentes segmentos da sociedade e fortalecendo a identidade esportiva nacional.

O campeonato adota um sistema de pontuação preciso, em que as medalhas conquistadas em cada divisão são convertidas em pontos somados à contagem do clube do atleta. O modelo estimula o espírito competitivo entre as equipes e eleva o nível geral de desempenho.