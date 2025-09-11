Emirados Árabes Unidos condenam declarações hostis de Netanyahu contra o Qatar e reafirmam solidariedade

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram de forma veemente as declarações hostis feitas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra o Qatar.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou que a segurança e a estabilidade do Qatar são parte integrante da segurança e da estabilidade dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), enfatizando que qualquer agressão contra um Estado-membro constitui um ataque ao sistema coletivo de segurança do Golfo.

O ministério reforçou ainda a rejeição categórica às declarações israelenses, que incluíram ameaças futuras dirigidas ao Qatar, destacando que a continuidade de uma retórica provocativa e hostil mina as perspectivas de estabilidade e empurra a região para trajetórias extremamente perigosas.