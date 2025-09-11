Embaixador não residente dos Emirados apresenta credenciais ao presidente da Guatemala

GUATEMALA, 11 de setembro de 2025 (WAM) — Salem Rashed Alowais, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no México, apresentou suas credenciais como embaixador não residente na Guatemala ao presidente Bernardo Arévalo de León, em cerimônia no Palácio Nacional da Cultura. O encontro contou também com a presença do chanceler guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado.

Alowais transmitiu as saudações do presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, a Arévalo, acompanhadas de votos de desenvolvimento e prosperidade ao governo e ao povo da Guatemala. Arévalo retribuiu as saudações.

O presidente da Guatemala desejou sucesso ao embaixador no desempenho de suas funções para fortalecer as relações bilaterais em diversas áreas e afirmou a disposição da Guatemala em oferecer todo o apoio necessário para facilitar suas atividades diplomáticas.

Alowais destacou o orgulho em representar os Emirados Árabes Unidos no país e reafirmou seu compromisso em ampliar a cooperação bilateral em múltiplos setores, contribuindo para a consolidação dos laços entre os dois países.