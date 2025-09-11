Emirados Árabes Unidos enviam 2.500 toneladas de ajuda a vítimas do terremoto no Afeganistão

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) — Um navio de ajuda dos Emirados Árabes Unidos partiu em direção ao porto de Gwadar, no Paquistão, de onde sua carga será transportada por terra ao Afeganistão para apoiar a população afetada pelo recente terremoto que atingiu as regiões orientais do país.

A embarcação leva 2.500 toneladas de alimentos, materiais de abrigo e suprimentos médicos, em conformidade com as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A iniciativa integra a ponte de assistência aérea e marítima estabelecida pelos Emirados em apoio ao povo afegão. O Comando de Operações Conjuntas confirmou que o navio foi preparado em cooperação com a Agência Emiradense de Ajuda e com a participação de várias organizações e instituições beneficentes e humanitárias do país, refletindo o espírito de solidariedade nacional e a integração de esforços para fornecer socorro urgente ao Afeganistão.

O envio da embarcação se insere no empenho dos Emirados em reforçar a resposta humanitária urgente ao povo afegão, ajudando-o a superar as consequências dessas circunstâncias excepcionais e atendendo às suas necessidades básicas.

Esse apoio humanitário reflete os valores defendidos pelos Emirados, voltados a promover paz e estabilidade na região, prestar auxílio às vítimas de crises e reafirmar o compromisso do país com os esforços globais de assistência.