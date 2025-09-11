“BRIDGE” reúne líderes da mídia e formuladores de políticas no IGCF antes da cúpula de Abu Dhabi em dezembro

SHARJAH, 11 de setembro de 2025 (WAM) – Como parte da série de encontros preparatórios globais para a BRIDGE Summit 2025 — considerada o maior evento mundial das indústrias de mídia, conteúdo e entretenimento, marcado para os dias 8 a 10 de dezembro em Abu Dhabi —, o BRIDGE promoveu um evento especial em Sharjah, à margem da 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF).

O encontro reuniu um grupo seleto de líderes da mídia, das artes e do setor de conteúdo, além de autoridades governamentais e profissionais de comunicação institucional. O IGCF 2025 serviu como plataforma estratégica para a apresentação da visão do BRIDGE, que busca construir uma ponte global que fortaleça o trabalho conjunto nos setores de mídia, conteúdo e entretenimento.

O fórum em Sharjah também abriu espaço para encontros entre autoridades e profissionais da comunicação, criando oportunidades para troca de visões, experiências e desenvolvimento de ferramentas capazes de acompanhar as rápidas transformações globais.

Ao integrar o evento do BRIDGE ao IGCF, Sharjah reafirma sua posição de destaque como plataforma central para o diálogo institucional e para o futuro da comunicação governamental, apoiada por sua experiência no setor e pela capacidade de inovar métodos que fortalecem a transparência e a comunicação efetiva entre governos e sociedades.

Na abertura, Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados e vice-presidente do BRIDGE, afirmou que o IGCF representa um ponto de partida natural para o BRIDGE em Sharjah, pois coloca a comunicação governamental no centro da indústria da mídia e do conteúdo. Ele destacou que a mídia deixou de ser apenas uma tela ou um jornal para se tornar um sistema integrado de objetivos e ferramentas que influenciam a consciência e o desenvolvimento das pessoas, moldando as relações entre países e sociedades.

Segundo Al Kaabi, falta hoje uma plataforma unificada que reúna criadores, investidores e distribuidores em um mesmo espaço — lacuna que o BRIDGE busca preencher ao criar um sistema global permanente de cooperação e inovação com um objetivo comum: desenhar o futuro da mídia e do conteúdo.

Ele acrescentou que a comunicação governamental já não se limita a comunicados e declarações oficiais, mas se estende ao cinema, ao drama, ao entretenimento e ao diálogo público, alcançando as audiências de forma mais rápida, profunda e impactante. Para Al Kaabi, o BRIDGE representa um sistema global que oferece a governos e formuladores de políticas uma rara oportunidade de redefinir seu papel — da criação de mensagens à engenharia da influência, do monitoramento de tendências à participação na formulação de políticas e padrões internacionais.

O dirigente afirmou ainda que a BRIDGE Summit 2025 não será apenas um fórum de mídia, mas sim uma visão abrangente que reposiciona mídia, conteúdo e entretenimento como pilares de desenvolvimento, cultura e civilização. “Os Emirados, a partir do coração da região, estão construindo uma plataforma que apoia, conecta e empodera, não como um evento passageiro, mas como um sistema duradouro que cria valor, gera oportunidades e abre caminho para parcerias além das fronteiras.”

O evento incluiu um painel intitulado “Pontes, não muros”, com o criador de conteúdo Tareq Skaik, que apresentou sua visão sobre o papel humanitário do conteúdo na vida das pessoas e comunidades. Ele defendeu que a motivação para criar e compartilhar não se resume à busca por visibilidade, mas nasce da necessidade de deixar uma marca que ultrapasse gerações, refletindo a cultura e a criatividade de um povo.

Skaik afirmou que o que une as pessoas é muito maior do que o que as separa, mas que a sociedade se acostumou a erguer muros virtuais e a viver em grupos fechados. Ele lembrou um ensaio de sua autoria, “You Were the Best Nation”, no qual refletiu sobre o patrimônio cultural, civilizacional e criativo dos povos árabes, destacando que esse legado qualifica a região a servir como modelo e fonte de inspiração para o mundo.

O criador ressaltou que a segurança, a estabilidade e a liderança de que a região desfruta precisam ser refletidas com mais clareza no espaço digital global, por meio de conteúdos que expressem sua verdadeira identidade e destaquem suas contribuições civilizacionais. Ele convocou profissionais de todas as áreas — engenheiros, médicos, professores, estudantes e jornalistas — a assumirem essa responsabilidade compartilhada, produzindo conteúdos que reforcem uma imagem positiva de suas comunidades e ofereçam narrativas próprias diante das versões impostas por outros.

Outra sessão, intitulada “Planos para uma ordem midiática que fortaleça a sociedade”, foi conduzida pelo acadêmico e analista político Moataz Abdel-Fattah e moderada pela jornalista Lenah Hassaballah. Nela, Abdel-Fattah destacou o papel central da mídia na difusão de valores e na construção de sociedades mais coesas. Para ele, a responsabilidade dos Estados vai além da transmissão de fatos, incluindo a obrigação moral de cultivar valores fundamentais como iniciativa econômica, consumo consciente e compromisso com o conhecimento científico.

O analista apontou como referência a experiência dos Emirados na regulação da mídia e no fortalecimento de seu papel social. Defendeu que a mídia não pode atuar isolada de outras instituições de conscientização, como escolas e o discurso religioso e político. Ele também sugeriu a realização de conferências que reúnam influenciadores e criadores de conteúdo para discutir diretrizes claras que assegurem a produção de conteúdos responsáveis e construtivos.

Por fim, ressaltou que a inteligência artificial será um fator decisivo na transformação do futuro da mídia, e que o verdadeiro desafio está em criar imunidade contra seus riscos, e não em tentar barrar seu avanço.