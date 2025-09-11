Hamdan bin Zayed afirma que educação é chave para construir nações em encontro com delegação do ministério

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, afirmou que a educação é um pilar fundamental na construção de nações e elogiou o presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por colocá-la na linha de frente das prioridades nacionais.
Hamdan bin Zayed fez a declaração ao receber, no Palácio Al Nakheel, em Abu Dhabi, a ministra da Educação, Sarah bint Yousif Al Amiri, e sua delegação, que o atualizaram sobre os planos e projetos da pasta em Al Dhafra.
O xeique destacou os esforços do ministério para construir um sistema educacional integrado, enquanto a ministra agradeceu o apoio e reiterou o compromisso da instituição em preparar uma geração qualificada e criativa para o futuro.