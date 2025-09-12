Presidente dos Emirados e vices parabenizam primeiro-ministro da Noruega pela reeleição

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitação a Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro da Noruega, por sua vitória para um segundo mandato nas eleições parlamentares.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes de congratulações ao premiê norueguês.