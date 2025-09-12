Abdullah bin Zayed recebe presidente da Comissão da União Africana

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu Mahmoud Ali Youssouf, presidente da Comissão da União Africana (CUA).

Durante o encontro em Abu Dhabi, as duas partes discutiram as relações de cooperação entre os Emirados e a CUA, além de formas de ampliar a parceria em apoio aos esforços de desenvolvimento nos países africanos.

Abdullah bin Zayed parabenizou Youssouf por sua nomeação como presidente da Comissão, destacando a disposição de trabalhar em conjunto para avançar e fortalecer as relações entre os Emirados e os países africanos em diversas áreas.

O ministro também reafirmou o interesse dos Emirados em ampliar a cooperação com a União Africana e consolidar relações positivas e prósperas com as nações amigas do continente, em linha com as aspirações comuns de alcançar desenvolvimento sustentável e prosperidade econômica.

As duas partes ainda revisaram os últimos acontecimentos regionais e internacionais e trocaram pontos de vista sobre eles.

O encontro contou com a presença do xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, e de Mohamed Salem Ahmed Al Rashdi, embaixador dos Emirados na Etiópia e representante permanente do país junto à União Africana.