Dubai Humanitarian envia segundo carregamento aéreo de ajuda ao Afeganistão em menos de uma semana

DUBAI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – A Dubai Humanitarian enviou um segundo carregamento aéreo de ajuda ao Afeganistão em menos de uma semana, em resposta ao devastador terremoto que atingiu o país recentemente. O envio veio sob as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai.

A operação, viabilizada pela Dubai Humanitarian por meio do Fundo Global de Impacto Humanitário (GHIF, na sigla em inglês), teve como objetivo garantir a entrega rápida de suprimentos fornecidos pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC).

O avião partiu de Dubai rumo a Cabul transportando 39,8 toneladas de suprimentos essenciais de ajuda, incluindo barracas e materiais de abrigo, itens domésticos como kits de cozinha e produtos farmacêuticos. A carga, avaliada em mais de US$ 315,3 mil, deve beneficiar mais de 50 mil pessoas em algumas das áreas mais afetadas.

O segundo envio segue a missão concluída na segunda-feira da semana passada (08/09), que entregou 84 toneladas de ajuda em nome de quatro agências da ONU. Os carregamentos reforçam o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos, do emirado de Dubai e da Dubai Humanitarian em apoiar a resposta humanitária internacional e assegurar que a ajuda chegue com rapidez às comunidades afetadas em todo o Afeganistão.