Escritório de Mídia do Governo dos Emirados lança nova edição do Programa de Criadores de Conteúdo Especializado

DUBAI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – O Escritório de Mídia do Governo dos Emirados Árabes Unidos anunciou o lançamento de uma nova edição do Programa de Criadores de Conteúdo Especializado, em parceria com a New Media Academy.

Com inscrições abertas até 25 de setembro, o programa tem como objetivo fortalecer as capacidades de profissionais de órgãos federais e locais, além do setor privado, na produção de conteúdo especializado em áreas-chave como economia e negócios, direito e legislação, saúde e saúde mental, agricultura e segurança alimentar.

Khadija Hussein, diretora-executiva de Comunicação Governamental do Escritório de Mídia do Governo dos Emirados, afirmou que o escritório permanece comprometido em avançar a criação de conteúdo com propósito. "Isso inclui o conteúdo publicado em plataformas informais e redes sociais, que se tornaram ferramentas poderosas para engajar diferentes públicos.”

Hussein acrescentou que, verificar informações antes de compartilhá-las e garantir que o conteúdo seja preciso e confiável é fundamental em uma era marcada pelo fluxo avassalador de informações. "Combater a desinformação e os boatos é essencial para construir conteúdo baseado em integridade e transparência. O Programa de Criadores de Conteúdo Especializado capacita profissionais de setores vitais a produzir conteúdos que atendam aos mais altos padrões de precisão, objetividade e confiabilidade”, disse.

O programa, com duração de três semanas, será realizado na New Media Academy, nas Jumeirah Emirates Towers, em Dubai. Ele foi desenvolvido para capacitar especialistas técnicos de entidades governamentais, que muitas vezes possuem amplo conhecimento em suas áreas, mas pouca experiência em criação de conteúdo, oferecendo habilidades para transformar esse conhecimento em comunicação pública clara e confiável.

A iniciativa também busca engajar profissionais de campo de diferentes instituições governamentais, permitindo-lhes transformar suas experiências práticas em conteúdos que fortaleçam a presença institucional nas plataformas de mídia. Os módulos de treinamento incluem narrativa e design de mensagens, roteiro especializado, filmagem e edição digital, além do uso de ferramentas criativas de inteligência artificial.

O programa parte do princípio de que a ausência de conteúdo confiável e baseado em evidências abre espaço para a disseminação da desinformação. Informações imprecisas ou enganosas já demonstraram causar impactos negativos em setores vitais.

Por outro lado, conteúdos especializados e orientados pelo conhecimento, produzidos com profissionalismo e integridade, atuam como salvaguarda para a sociedade, fornecendo informações confiáveis, reforçando a confiança e garantindo comunicação eficaz com os públicos-alvo.