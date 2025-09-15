Centro de Transporte Integrado lança primeira operação-piloto de veículos autônomos de entrega em Abu Dhabi

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – O Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility) lançou o primeiro programa-piloto de veículos autônomos de entrega do emirado, em colaboração com a K2 e a EMX, braço logístico do grupo 7X, sob a supervisão do Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC) e em parceria com o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO). O marco inclui a emissão da primeira placa oficial do emirado para um veículo autônomo de entregas.

Os veículos de entrega autônomos, desenvolvidos pela Autogo, subsidiária da K2, representam uma solução de ponta em logística automatizada. Equipados com tecnologias avançadas de mobilidade inteligente e inteligência artificial, são capazes de circular por vias urbanas e realizar entregas de forma eficiente sem intervenção humana.

A operação experimental em Masdar City marca um passo decisivo rumo à oferta de serviços comerciais em larga escala em Abu Dhabi. A iniciativa reflete o papel regulatório do Centro de Transporte Integrado no acompanhamento de veículos autônomos e do transporte de cargas no emirado, em consonância com a visão estratégica de Abu Dhabi para mobilidade inteligente. Até 2040, a meta é que 25% de todas as viagens sejam realizadas por soluções inteligentes de transporte, ampliando resultados anteriores, como a introdução de táxis autônomos em áreas estratégicas da cidade.

A incorporação de veículos autônomos de entrega ao marco regulatório de Abu Dhabi representa um avanço significativo para a logística inteligente, apoiando metas de sustentabilidade, reduzindo congestionamentos e emissões de carbono, além de melhorar a experiência dos usuários em ambientes urbanos.

Abdulla Hamad Al Ghfeli, diretor-geral interino do Centro de Transporte Integrado, afirmou que a operação-piloto de veículos autônomos de entrega em Masdar City é um marco decisivo na jornada de Abu Dhabi rumo a um sistema de transporte inteligente e sustentável, que apoia a visão de um futuro mais inovador e eficiente. Segundo ele, também demonstra a prontidão do emirado em adotar e implementar as mais recentes soluções globais dentro de um marco regulatório seguro e confiável.

"Este projeto não é apenas um teste técnico, mas parte de uma estratégia abrangente para fortalecer a logística inteligente, usar tecnologias avançadas para reduzir emissões e congestionamentos e melhorar a qualidade de vida em nossas cidades. Por meio de sólidas parcerias público-privadas, trabalhamos para possibilitar mobilidade urbana sustentável e reforçar a posição de Abu Dhabi como líder global em transporte inteligente e inovação”, disse.

Tariq Al Wahedi, CEO do grupo 7X, acrescentou que integrar veículos autônomos de entrega ao marco regulatório de Abu Dhabi é um passo estratégico em direção à próxima geração de logística inteligente. "No grupo 7X, e por meio de nossa unidade logística EMX, temos orgulho de participar ativamente dessa transição com um ecossistema integrado que inclui soluções de última milha. Continuaremos comprometidos com um modelo logístico mais rápido, seguro, adaptável e sustentável, alinhado às ambições dos Emirados e à sua agenda de transformação digital e de economia verde.”

Após essa conquista regulatória, a Autogo planeja expandir suas operações além de Masdar City, estabelecendo novas parcerias e cobrindo áreas públicas mais amplas, com previsão de implantação comercial em larga escala nos próximos meses.

A iniciativa faz parte da visão estratégica do cluster de Indústrias de Veículos Inteligentes e Autônomos (SAVI), que visa desenvolver infraestrutura inteligente e local para a produção de sistemas autônomos em Abu Dhabi.