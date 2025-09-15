Mansour bin Zayed chega a Doha para chefiar delegação dos Emirados em cúpulas extraordinárias do Golfo e árabe-islâmica

DOHA, 15 de setembro de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, chegou à capital do Qatar, Doha, para chefiar a delegação do país que participa da cúpula extraordinária do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e da cúpula árabe-islâmica de emergência, organizadas pelo Qatar. O objetivo foi discutir as repercussões da agressão israelense em seu território.

A delegação dos Emirados é composta pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Assuntos de Defesa; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; e Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.

O xeique Mansour bin Zayed e a delegação que o acompanha foram recebidos, na chegada ao Aeroporto Internacional Hamad, pelo xeique Saud bin Abdulrahman Al Thani, vice-primeiro-ministro e ministro de Estado para Assuntos de Defesa, além de outras altas autoridades.