Abu Dhabi: Preparativos para edição de 2026 do maior evento multiesportivo da região avançam

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – O Comitê Supremo de Organização dos Open Masters Games Abu Dhabi 2026 anunciou que os preparativos para o evento multiesportivo seguem em ritmo constante. Após a participação na Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX), realizada no ADNEC, o comitê conduziu recentemente discussões produtivas com federações esportivas do país e agora se prepara para sediar, em 17 de setembro, a Cúpula de Patrocinadores.

Aref Hamad Al Awani, secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, afirmou que os jogos são mais do que uma competição esportiva; trata-se de uma iniciativa comunitária dinâmica, voltada a promover estilos de vida ativos, estimular a paixão pelo esporte e incentivar uma vida saudável. "Sediar este evento é motivo de orgulho para Abu Dhabi e reforçará ainda mais nossa reputação como destino global de grandes eventos esportivos. Estamos preparados para receber participantes de todo o mundo e comprometidos em oferecer uma experiência memorável para todos os envolvidos.”

Os Open Masters Games Abu Dhabi 2026 serão o maior e mais diverso evento esportivo internacional já realizado na região. Entre 6 e 15 de fevereiro de 2026, a capital dos Emirados Árabes Unidos receberá mais de 25 mil atletas que disputarão mais de 30 modalidades, incluindo seis esportes tradicionais que refletem a identidade nacional e o legado cultural do país.

Como primeira edição dos Masters Games realizada no Oriente Médio, o evento incentivará estilos de vida saudáveis, fortalecerá vínculos comunitários e demonstrará que a excelência esportiva pode ser alcançada em qualquer idade. São esperados participantes de mais de 100 nacionalidades, criando oportunidades de intercâmbio cultural e de engajamento intergeracional.

O programa esportivo inclui futebol, basquete, vôlei, judô, caratê, jiu-jítsu, muay thai, tiro esportivo, badminton, levantamento de peso, tênis de mesa, tênis, padel, atletismo, squash, xadrez, ciclismo, corrida de obstáculos, natação, golfe, canoagem/caiaque, vela, orientação, triatlo, boliche, netball, rúgbi, críquete, luta olímpica, hipismo (salto) e arco e flecha.

Os seis esportes tradicionais do país serão: falcoaria, corrida de resistência a cavalo, corrida de camelos, vela de dhow, Al Taba e mergulho. Em linha com sua missão inclusiva, 18 modalidades também estarão abertas a pessoas com deficiência.

As competições acontecerão em mais de 20 locais em Abu Dhabi. O programa de voluntariado, lançado em julho em parceria com a Emirates Foundation, está em andamento e aberto a estudantes, profissionais, entusiastas do esporte e líderes comunitários. A iniciativa oferece oportunidade única de contribuir para o sucesso dos jogos e deixar um impacto social duradouro.

Além disso, a pulseira oficial dos jogos foi lançada durante a ADIHEX, refletindo o forte apoio da liderança ao evento e o apelo à participação comunitária e à vida ativa. A pulseira simboliza os jogos e servirá como companheira de participantes e apoiadores, acompanhando-os nos preparativos e durante a competição.

A participação nos Jogos Mundiais Masters Abu Dhabi 2026 é aberta a todas as pessoas a partir de 30 anos de idade, sem restrição de experiência ou nível esportivo.