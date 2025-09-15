Enviado especial dos Emirados para Negócios e Filantropia conclui visita à Itália para ampliar cooperação estratégica em setores-chave

MILÃO, 15 de setembro de 2025 (WAM) — Badr Jafar, enviado especial dos Emirados Árabes Unidos para Negócios e Filantropia, concluiu visitas de alto nível a Roma e Milão com o objetivo de avançar a parceria crescente entre os Emirados e a Itália nos setores de comércio, inovação e desenvolvimento social. As agendas deram continuidade à visita oficial do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan à Itália, realizada no início do ano, durante a qual os dois países assinaram um acordo de investimento de US$ 40 bilhões.

A missão reforçou os esforços dos Emirados para aprofundar a diplomacia econômica e a cooperação intersetorial com parceiros europeus estratégicos, ao mesmo tempo em que fortaleceu compromissos bilaterais e parcerias institucionais já existentes.

Os Emirados e a Itália mantêm uma das relações econômicas mais dinâmicas da zona do euro. Apenas em 2024, o comércio não petrolífero entre os dois países alcançou US$ 13,81 bilhões, alta de 18,71% em relação ao ano anterior. Entre 2020 e 2024, os investimentos emiradenses na Itália somaram cerca de US$ 178 milhões, enquanto os investimentos italianos nos Emirados chegaram a aproximadamente US$ 602 milhões no mesmo período. Esses fluxos demonstram confiança no papel dos Emirados como plataforma regional de crescimento sustentável e orientado para a inovação.

Durante a visita, Badr Jafar se reuniu com lideranças de negócios, finanças, governo e filantropia em Roma e Milão. As discussões focaram em novas oportunidades para que empresas italianas utilizem as plataformas dos Emirados nas áreas de transição energética, infraestrutura digital, inteligência artificial e ciências da vida.

O encontro também abriu espaço para diálogo intersetorial a fim de identificar sinergias e acelerar parcerias relevantes. Em paralelo, foram avaliadas colaborações-piloto em filantropia estratégica, especialmente em capacitação de jovens e fortalecimento de sistemas de saúde, em articulação com fundações italianas e doadores corporativos.

Segundo Jafar, “esta visita reforça o forte dinamismo entre nossos países e reflete o compromisso contínuo dos Emirados em criar caminhos práticos para parcerias de longo prazo e benefício mútuo. A economia inovadora da Itália e sua visão global estão alinhadas ao papel dos Emirados como plataforma de cooperação regional e internacional”.

Com base nessas reuniões, foi estabelecido um quadro de cooperação com contrapartes institucionais e do setor privado italiano para garantir continuidade e avanços nas áreas prioritárias de interesse mútuo.

À medida que os Emirados ampliam sua rede de parcerias comerciais, o comércio não petrolífero no primeiro semestre de 2025 ultrapassou US$ 460 bilhões — mais que o dobro do registrado cinco anos atrás. Os setores não petrolíferos já respondem por mais de 75% do PIB nacional desde 2024.