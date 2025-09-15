Emirados participam de reunião da Assembleia Parlamentar Asiática no Bahrein

MANAMA, 15 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pela Divisão Parlamentar do Conselho Nacional Federal (FNC), participaram da reunião do Comitê Permanente sobre Economia e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar Asiática (APA), realizada em Manama. O encontro se encerra nesta terça-feira, 16 de setembro.

De acordo com a pauta, o comitê analisa sete projetos de resolução. Os textos tratam de questões relevantes, como a criação de um mercado asiático de energia, temas ambientais, estratégias para estimular o crescimento econômico, erradicação da pobreza e o papel da APA no apoio à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Também estão em debate assuntos como água e saneamento nos países asiáticos e iniciativas de financiamento climático.

Fatima Ali Al Muhairi, vice-presidente da Divisão Parlamentar do FNC, destacou os esforços dos Emirados para alcançar um desenvolvimento econômico sustentável, por meio de uma visão equilibrada que combina crescimento econômico, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida. Ela ressaltou que o país adotou estratégias nacionais pioneiras para o desenvolvimento verde e a diversificação econômica.

Segundo Al Muhairi, essas iniciativas têm como objetivo consolidar a posição dos Emirados como centro global de comércio, investimento e inovação, além de promover projetos de energia renovável e apoiar países em desenvolvimento nas áreas de energia limpa e segurança alimentar.