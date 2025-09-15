Mansoor bin Mohammed lança concurso de design para nova identidade visual do Conselho de Esportes de Dubai

DUBAI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Esportes de Dubai (DSC), lançou um concurso que dará a designers e criativos residentes nos Emirados Árabes Unidos a oportunidade de desenvolver uma nova identidade visual para o DSC. A proposta deve refletir a posição de Dubai como um dos principais destinos esportivos globais e simbolizar o espírito vibrante da cidade e sua visão de futuro para o esporte.

“Em Dubai, estamos sempre em busca de ideias que reflitam nossa identidade, paixão, ambições e aspirações. É por isso que convidamos todos os que têm criatividade e novas perspectivas no país a participar do desafio de criar uma nova identidade para o Conselho de Esportes de Dubai. Essa identidade vai reforçar a presença de Dubai no cenário esportivo mundial e consolidar sua posição como uma das cidades mais dinâmicas e atraentes para atletas e grandes eventos esportivos”, afirmou o xeique Mansoor.

Ele acrescentou: “Queremos uma identidade para o DSC que represente a essência esportiva de Dubai, uma identidade da qual possamos nos orgulhar, que traduza nossa visão para o esporte na próxima etapa, junto com os esforços para ampliar a competitividade e a liderança da cidade, aproveitar as oportunidades promissoras e investir no apoio e preparo de jovens talentos esportivos”.

As inscrições para o concurso estarão abertas de 15 a 30 de setembro, pelo site oficial (https://logocompetition.dubaisc.ae/). Cada participante, individual ou em equipe, poderá enviar apenas uma proposta. O uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de criação será permitido, desde que informado no formulário de inscrição.

O Conselho de Esportes de Dubai reservou um prêmio em dinheiro de 100 mil dirhams para o design vencedor, incentivando a apresentação de propostas pioneiras e inovadoras.

O desafio aceita inscrições individuais e coletivas. O design deve traduzir a visão de Dubai para o futuro do esporte, inspirar atletas e torcedores local e internacionalmente, além de ser adequado tanto para mídias digitais quanto impressas, produtos de grande porte e pequenas aplicações, mantendo consistência em formatos horizontais e verticais.

Quatro critérios principais serão considerados na avaliação: aderência à visão esportiva de Dubai, originalidade e criatividade, atratividade e flexibilidade de aplicação, e capacidade de adaptação e reprodução em alta qualidade.

O vencedor será homenageado em uma cerimônia oficial organizada pelo Conselho de Esportes de Dubai, e o design escolhido será implementado em todas as plataformas digitais, aplicativos, publicações e eventos do DSC.