Federação Internacional de Muay Thai elogia Emirados por esforços no desenvolvimento do esporte

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – A Federação Internacional de Muay Thai (IFMA) reconheceu os Emirados Árabes Unidos como líder global por seus esforços no desenvolvimento da modalidade e pela organização profissional de eventos.

Stephen Fox, secretário-geral da IFMA, destacou que a edição atual do Campeonato Mundial Juvenil em Abu Dhabi bateu recorde histórico, com 2.000 participantes, entre atletas e delegações administrativas, de 100 países. Ele também ressaltou a participação recorde da seleção dos Emirados, com 122 atletas, homens e mulheres, em diversas categorias e classes de peso.

Em declaração nesta segunda-feira, Fox elogiou a organização do evento e a disponibilização de toda a infraestrutura necessária. “Isso reforça a grande confiança na capacidade dos Emirados de administrar um encontro desse porte e impulsionar o crescimento global do esporte no país, desde a base até a elite, graças ao trabalho de Abdullah Saeed Al Neyadi, presidente das federações Asiática e Árabe de Muay Thai e presidente da Federação Emiratense de Muay Thai e Kickboxing.”

Ele acrescentou que a realização do evento pela primeira vez no Oriente Médio criou um ambiente especial, marcado pelo entusiasmo dos participantes, sobretudo nas categorias de base.