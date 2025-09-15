Air Arabia Abu Dhabi amplia operações no Egito com novos voos diretos para Assiut

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – A Air Arabia Abu Dhabi anunciou o lançamento de voos diretos entre Abu Dhabi e Assiut, no Egito.

A nova rota começará a operar em 4 de novembro de 2025, com duas frequências semanais, às terças e sextas-feiras, ligando o Aeroporto Internacional Zayed ao Aeroporto Internacional de Assiut.

Com a inclusão de Assiut, a Air Arabia Abu Dhabi passa a conectar a capital dos Emirados a três cidades egípcias, além do Cairo e de Alexandria, ampliando ainda mais a malha aérea entre os dois países.

Adel Al Ali, diretor-presidente do grupo, afirmou: “Temos satisfação em lançar nosso mais novo serviço para Assiut, estendendo nossa presença no Alto Egito diretamente a partir da capital dos Emirados. Essa adição fortalece nossa rede entre os Emirados Árabes e o Egito, oferecendo aos clientes opções mais convenientes e acessíveis de viagem entre os dois países.”

Atualmente, a Air Arabia Abu Dhabi opera uma frota moderna de 12 aeronaves Airbus A320, servindo mais de 30 destinos internacionais a partir da capital dos Emirados. A companhia aérea planeja ampliar a frota e expandir ainda mais sua rede de rotas até o fim do ano, oferecendo aos passageiros mais opções e uma experiência de viagem confiável.