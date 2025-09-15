Embaixada do México celebra Dia Nacional

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – A xeica Hessa bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, vice-diretora do Departamento de Assuntos Americanos do Ministério das Relações Exteriores, participou da recepção realizada por Luis Alfonso de Alba Góngora, embaixador do México nos Emirados Árabes Unidos, em comemoração ao Dia Nacional do país.

O evento, realizado no hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi, contou também com a presença de autoridades dos Emirados, chefes de missões diplomáticas árabes e estrangeiras acreditadas no país e integrantes da comunidade mexicana.

Em seu discurso, o embaixador destacou que a ocasião não apenas celebra a data nacional do México, mas também marca o 50º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países. Ele ressaltou que os vínculos entre México e Emirados Árabes estão em contínuo desenvolvimento, com oportunidades promissoras de fortalecimento, sobretudo nas áreas comercial e de investimentos, considerando o potencial expressivo de ambas as nações.

O diplomata também mencionou as visitas oficiais recíprocas em alto nível, que têm contribuído para consolidar as relações bilaterais, e lembrou que os Emirados Árabes são o principal parceiro comercial do México no mundo árabe.

A cerimônia contou ainda com apresentações de artes folclóricas mexicanas.