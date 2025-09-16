Emirados inauguram Academia Islâmica no Quirguistão sob diretrizes presidenciais

TOKMOK, República do Quirguistão, 16 de setembro de 2025 (WAM) – Atendendo às diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uma delegação do país inaugurou nesta segunda-feira (15/09) a Academia Islâmica em Tokmok, no Quirguistão, em cerimônia com a presença do presidente Sadyr Japarov.

A iniciativa conta com o apoio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, e com o acompanhamento do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Mártires, presidente do Conselho Internacional Humanitário e Filantrópico e presidente do Conselho de Curadores da Erth Zayed Philanthropies.

Inspirada na visão e no legado humanitário do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, a inauguração da academia reflete o compromisso dos Emirados em fortalecer a educação superior e de pós-graduação, promovendo ao mesmo tempo os valores nobres do Islã.

A cerimônia contou com a presença de Muhanna Obaid Al Muhairi, diretor-geral adjunto da Fundação Zayed de Caridade e Humanitária, e de Khaled Salem Al Yabhouni Al Dhaheri, secretário-geral do Escritório de Civilização e Promoção de Valores Humanos, além de diversas autoridades dos dois países.

Sadyr Japarov elogiou os laços distintos entre seu país e a liderança emiradense, destacando os projetos de desenvolvimento e humanitários dos Emirados no Quirguistão. Ele expressou gratidão à Fundação Zayed de Caridade e Humanitária por suas iniciativas, que descreveu como verdadeira expressão da amizade entre os povos dos dois países, e sublinhou que milhares de jovens se beneficiarão das oportunidades educacionais proporcionadas por este projeto.

A Fundação Zayed de Caridade e Humanitária supervisionou a construção da academia em Tokmok, a 60 quilômetros da capital. O complexo conta com salas de aula modernas, recursos pedagógicos e infraestrutura voltada ao fortalecimento da educação universitária e de pós-graduação, além da formação de profissionais altamente qualificados para elevar a competitividade dos serviços educacionais.

Construída a um custo superior a US$ 5 milhões, a academia oferecerá ensino gratuito por meio de bolsas governamentais e também em regime pago. Seus programas foram concebidos para promover o diálogo, incentivar o entendimento e o respeito mútuos e esclarecer conceitos islâmicos autênticos. A instituição busca difundir valores como tolerância, misericórdia, justiça e solidariedade, atuando ainda como plataforma de intercâmbio cultural e intelectual.

Muhanna Obaid Al Muhairi destacou a missão nobre da academia e seu modelo pioneiro de ensino, concebido para formar indivíduos capazes de enriquecer o cenário intelectual e humanitário com valores enraizados nos princípios tolerantes do Islã. Ele ressaltou que a instituição atuará como um farol de conhecimento, preparando as novas gerações para enfrentar os desafios contemporâneos com confiança, fé sólida e fundamentos éticos.

Al Muhairi explicou que a academia iniciará suas atividades ainda neste ano letivo, refletindo a determinação dos Emirados em manter seu papel humanitário global por meio de projetos que investem no capital humano, baseados na convicção de que a educação é pilar fundamental do desenvolvimento das nações.

As iniciativas educacionais da Fundação Zayed de Caridade e Humanitária em todo o mundo continuam a materializar a visão do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que via a educação como fundamento do progresso e dom que ultrapassa fronteiras.

Atualmente, a fundação dá continuidade a essa missão apoiando estudantes em todos os níveis – básico, universitário e de pós-graduação –, capacitando-os a inspirar seus países e a guiar as futuras gerações rumo ao conhecimento, ao crescimento e à prosperidade.