Campeonato Mundial Juvenil de Muay Thai em Abu Dhabi recebe reconhecimento internacional pela organização profissional

ABU DHABI, 16 de setembro de 2025 (WAM) – O Campeonato Mundial Juvenil de Muay Thai em Abu Dhabi recebeu elogios internacionais por sua organização profissional, que proporcionou um ambiente ideal para os dois mil participantes de 100 países. Autoridades destacaram o alto nível do evento, organizado pela Federação Emiradense de Muay Thai e Kickboxing.

Joy Fernandez, secretária-geral da Federação Filipina de Muay Thai, expressou grande apreço pela excelência da organização e pela experiência positiva vivida por sua equipe durante as competições.

Abdulaziz Al Banan, CEO da Federação Saudita de Muay Thai, elogiou o apoio profissional oferecido a todas as delegações. Ele acrescentou que o evento demonstra a dedicação dos Emirados em consolidar sua posição como destino global de esportes de combate e o significativo apoio ao desenvolvimento do Muay Thai em nível regional e internacional.

Mustafa Jabbar, membro do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Nacional do Iraque e presidente da Federação Iraquiana de Muay Thai, ressaltou a importância estratégica do torneio para sua equipe.