Conselho Ministerial Árabe de Cibersegurança realiza segunda reunião do escritório executivo

RIAD, 16 de setembro de 2025 (WAM) – O Conselho de Ministros Árabes de Cibersegurança realizou nesta terça-feira (16/09) sua segunda reunião do escritório executivo por videoconferência, com a participação de Mohamed Hamad Al Kuwaiti, chefe de Cibersegurança do governo dos Emirados Árabes Unidos.

O encontro aprovou a Estratégia Árabe de Cibersegurança, endossou mecanismos para admissão de organizações internacionais como observadoras e recomendou a pauta para a próxima sessão ministerial do conselho, a ser realizada em Riad ainda este mês.

As decisões têm como objetivo fortalecer os esforços conjuntos árabes na construção de um ciberespaço seguro e na coordenação de posições em fóruns internacionais.