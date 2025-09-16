Emirados reafirmam solidariedade total ao Qatar e condenam agressão israelense em debate no Conselho de Direitos Humanos em Genebra

GENEBRA, 16 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram sua plena solidariedade ao Qatar e condenaram de forma veemente o ataque israelense, classificado como “covarde e flagrante”, que teve como alvo o país. O governo dos Emirados descreveu a ação como uma violação grave da soberania de um Estado árabe do Golfo e de um membro da ONU, além de uma escalada perigosa que ameaça a paz e a estabilidade regionais.

Os Emirados destacaram que o ataque constitui clara infração ao direito internacional e à Carta da ONU, além de grave violação dos princípios fundamentais dos direitos humanos.

A declaração foi feita por Jamal Jama Al Musharakh, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto à ONU e a outras organizações internacionais em Genebra, durante o debate urgente realizado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a pedido da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) e do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Al Musharakh expressou as condolências e a solidariedade do país ao governo e ao povo do Qatar pela morte de um integrante da Força de Segurança Interna do país em decorrência do ataque israelense. Ele reafirmou o apoio firme dos Emirados ao Qatar diante de todas as ameaças à sua segurança e estabilidade.

O diplomata sublinhou que a segurança e a estabilidade do Qatar são parte integrante da segurança e da estabilidade de todos os Estados-membros do CCG. Ressaltou ainda que qualquer agressão contra um país do conselho equivale a um ataque contra o sistema coletivo de segurança do Golfo, advertindo que a continuidade de provocações e discursos hostis compromete as perspectivas de estabilidade e empurra a região para trajetórias extremamente perigosas.

Al Musharakh concluiu enfatizando que a região não pode suportar novas escaladas e instabilidade alimentadas por retórica inflamatória e discursos de ódio, destacando a importância de se preservar os princípios da Carta da ONU.