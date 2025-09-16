Guterres cobra ação concreta de líderes na 80ª Assembleia da ONU

NOVA YORK, 16 de setembro de 2025 (WAM) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou os líderes mundiais a “falarem sério – e cumprirem” ao começarem a chegar a Nova York para a semana de alto nível da 80ª Assembleia Geral.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (16/09) na sede das Nações Unidas, Guterres alertou que divisões globais, conflitos e crises deixaram o próprio princípio da cooperação internacional em seu ponto mais frágil em décadas.

“Alguns chamam de Copa do Mundo da diplomacia”, afirmou. “Mas isso não pode ser sobre marcar pontos – tem que ser sobre resolver problemas. Há muito em jogo.”

O chefe da ONU descreveu um mundo à deriva em “águas turbulentas e desconhecidas”, citando a piora das divisões geopolíticas, a escalada de conflitos, as mudanças climáticas, o avanço descontrolado das tecnologias e o crescimento das desigualdades como desafios que exigem soluções urgentes.

“A cooperação internacional está sob pressões que não vimos em nossas vidas”, disse.

Cerca de 150 chefes de Estado e de governo são esperados em Nova York na próxima semana, além de milhares de autoridades e diplomatas.

Guterres afirmou que manterá pessoalmente mais de 150 reuniões bilaterais, pressionando os líderes “a falarem diretamente uns com os outros, a reduzirem riscos, a superarem divisões e a encontrarem soluções.”