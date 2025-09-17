Dubai South registra crescimento de 15% na aviação executiva no primeiro semestre de 2025

DUBAI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – O Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH), em Dubai South, registrou 9.753 movimentos de jatos privados nos primeiros seis meses de 2025, um aumento de 15% em comparação com o mesmo período de 2024.

Esse crescimento contínuo reafirma a posição do Aeroporto Internacional Al Maktoum como o principal aeroporto para a aviação executiva internacional no Oriente Médio.

Khalifa Al Zaffin, presidente-executivo da Dubai Aviation City Corporation e de Dubai South, declarou que o aumento consistente dos movimentos de aviação executiva reflete a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, de consolidar o emirado como um centro global para investidores, empreendedores e indivíduos de alto patrimônio.

“No MBRAH, seguimos comprometidos em oferecer infraestrutura e serviços de classe mundial que reforçam nossa posição como porta de entrada vital para a aviação executiva internacional”, concluiu.