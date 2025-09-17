Pavilhão dos Emirados celebra Dia Nacional na Expo 2025 Osaka com presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi

ABU DHABI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – Com a presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos celebrará o Dia Nacional do país na Expo 2025 Osaka, nesta sexta-feira (19/09), como parte da programação oficial do evento.

Os Emirados participam da Expo 2025 Osaka, que vai até 13 de outubro de 2025, sob o tema Da Terra ao Éter. O pavilhão do país apresenta um design inovador e sustentável inspirado na palmeira – símbolo de profundo valor cultural e patrimonial, enraizado na identidade emiradense.

A celebração do Dia Nacional integra a agenda da Expo 2025 Osaka, destacando a jornada multissensorial imersiva do pavilhão, que vai do rico patrimônio dos Emirados às suas inovações pioneiras em exploração espacial, saúde e tecnologia sustentável. A participação do país reflete também a profundidade das relações bilaterais entre Emirados Árabes Unidos e Japão em diversas áreas.