Câmara de Ajman é selecionada entre as quatro melhores do mundo em competição internacional

AJMAN, 17 de setembro de 2025 (WAM) – A Câmara de Ajman alcançou um novo marco ao ser escolhida entre as quatro melhores câmaras de comércio do mundo, entre mais de 100 países, na Competição Mundial de Câmaras 2025, realizada em Melbourne, na Austrália. O reconhecimento foi concedido pelo projeto inovador “Ajman Chamber 365”, na categoria “Melhor Projeto em Diversidade e Inclusão”.

A conquista reflete os esforços da Câmara de Ajman em fortalecer a posição do emirado no mapa da liderança econômica global. O projeto tem como foco eliminar a burocracia, apoiar e empoderar empreendedores – em especial mulheres – e promover o intercâmbio de boas práticas com câmaras de comércio internacionais.

Abdullah bin Mohammed Al Muwaiji, presidente da Câmara de Ajman, destacou o orgulho pelo reconhecimento internacional: “Estamos orgulhosos por a Câmara de Ajman ter sido selecionada entre as quatro melhores câmaras do mundo pelo projeto ‘Ajman Chamber 365’. Essa conquista qualitativa reforça a posição da câmara entre as líderes globais e traduz nosso compromisso com a inovação e a construção de uma economia inteligente e sustentável, alinhada às aspirações da Visão Ajman 2030.”

Al Muwaiji acrescentou que a escolha da Câmara de Ajman nessa categoria de prestígio confirma sua capacidade de unir excelência institucional e inovação econômica, evidenciando seus esforços para construir um ambiente de negócios avançado que apoia a visão dos Emirados Árabes Unidos de uma economia diversificada e sustentável.

A Competição Mundial de Câmaras, criada em 2003, integra o Congresso Mundial de Câmaras. Organizada pela Federação Mundial de Câmaras da ICC, é o único prêmio global que reconhece os projetos mais inovadores realizados por câmaras de comércio e indústria.

Ao destacar o êxito de iniciativas locais, a competição busca inspirar a criação de soluções pioneiras e eficazes para comunidades empresariais em todo o mundo.