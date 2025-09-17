Emirados participam do 8º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais em Astana

ASTANA, 17 de setembro de 2025 (WAM) – O Dr. Omar Habtoor Al Darei, presidente da Autoridade Geral de Assuntos Islâmicos, Doações e Zakat, participou da sessão especial sobre proteção de locais religiosos, realizada à margem do 8º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, que acontece em Astana, no Cazaquistão, sob o tema “Diálogo das Religiões: Sinergia por um Futuro Melhor”.

Al Darei afirmou que os esforços dos Emirados Árabes Unidos para proteger locais de culto de todas as religiões, seitas e culturas — tanto dentro do país quanto no exterior — refletem os valores de convivência pacífica e fortalecem a cooperação inter-religiosa.

Ele destacou que essa abordagem, baseada na garantia da liberdade de prática religiosa e na prevenção da discriminação por motivos de fé, vem sendo sustentada pela liderança dos Emirados desde a época do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Segundo ele, no dia 2 de setembro os Emirados participaram da cerimônia de reabertura de diversos locais culturais e patrimoniais em Mossul, reconstruídos com financiamento do país em parceria com a Unesco e a União Europeia.

Desde a assinatura do acordo com o Iraque e a Unesco, no âmbito da iniciativa “Reviver o Espírito de Mossul”, os Emirados mantêm seu compromisso de restaurar a Grande Mesquita de Al-Nuri, seu minarete Al-Hadba, além das igrejas de Al-Tahera e Al-Sa’aa.