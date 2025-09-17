Príncipe herdeiro de Fujairah visita Biblioteca Mohammed bin Rashid Al Maktoum

DUBAI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Hamad Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, encontrou-se com Mohammed Ahmed Al Murr, presidente do Conselho de Administração da Fundação Biblioteca Mohammed bin Rashid Al Maktoum, durante visita à sede da instituição em Dubai.

Acompanhado por Al Murr, o príncipe herdeiro percorreu as seções da biblioteca e visitou a exposição Tesouros da Biblioteca, que reúne uma coleção única de artefatos raros e valiosos do patrimônio árabe-islâmico e mundial, além de livros, manuscritos, atlas e documentos históricos raros.

O xeique Mohammed bin Hamad elogiou os esforços da equipe responsável pela biblioteca em fortalecer seu papel fundamental no desenvolvimento do setor cultural dos Emirados Árabes Unidos por meio de uma ampla gama de atividades e projetos.