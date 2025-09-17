Ministério das Relações Exteriores recebe embaixadores europeus para discutir cooperação e questões regionais

ABU DHABI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, recebeu embaixadores europeus no Ministério das Relações Exteriores para discutir os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais e explorar formas de fortalecer os laços bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e países da Europa.

A ministra abriu o encontro fazendo um balanço da recente sessão extraordinária do Conselho Supremo do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e da Cúpula Árabe-Islâmica de Emergência, em Doha, destacando a unidade e a solidariedade dos Emirados com o Qatar diante do ataque israelense contra a capital.

Nusseibeh elogiou o forte apoio europeu à iniciativa conjunta da Arábia Saudita e da França para ampliar o reconhecimento do Estado da Palestina. “O futuro da Palestina continua a ser a pedra angular de um futuro pacífico para o Oriente Médio. Apesar dos enormes desafios que enfrentamos hoje, mantemos a visão de dois países independentes, Palestina e Israel, vivendo lado a lado em paz, plenamente integrados em nossa vizinhança compartilhada”, disse.

A ministra destacou o grande apoio recebido pela Declaração de Nova York na Assembleia Geral da ONU, incluindo o respaldo quase unânime da Europa à resolução, que reforça a importância da solução de dois Estados e defende a exclusão do Hamas de qualquer governo em Gaza.

Ao mencionar o quinto aniversário dos Acordos de Abraão, Nusseibeh reiterou os alertas dos Emirados contra políticas favorecidas por grupos extremistas que possam minar as bases e o espírito desses acordos.

Nusseibeh também abordou a guerra civil no Sudão. Nesse contexto, citou a recente declaração conjunta do Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, que reafirmou o compromisso internacional com um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e a definição de um cronograma firme para a transição rumo a um governo civil. Ela reiterou o compromisso dos Emirados em trabalhar de perto com parceiros regionais e internacionais para fomentar o diálogo, mobilizar apoio e contribuir para iniciativas que enfrentem a crise humanitária e criem as bases para uma paz duradoura.

A ministra também ressaltou a importância de encontrar uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, em conformidade com o Direito Internacional e a Carta da ONU, e de reduzir o sofrimento humanitário. Ela lembrou os esforços de mediação dos Emirados, que permitiram a troca de mais de 4.600 prisioneiros de guerra entre as partes.

Além disso, Nusseibeh enfatizou os benefícios mútuos da liberalização do comércio entre os Emirados e países europeus, elogiando o progresso constante nas negociações de um Acordo de Parceria Econômica Abrangente com a União Europeia, assim como os acordos já concluídos ou em andamento com países fora do bloco.

A ministra apelou para que os países europeus ajudem a criar o ímpeto político necessário para a rápida conclusão das negociações comerciais, destacando que o acordo trará benefícios econômicos imediatos e tangíveis para as populações dos Emirados e da Europa.