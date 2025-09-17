Fujairah faz primeiro voo de carga por drone de aeroporto civil para plataforma no mar

FUJAIRAH, 17 de setembro de 2025 (WAM) – O Aeroporto Internacional de Fujairah (FJR, na sigla em inglês) alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro aeroporto civil a realizar uma operação experimental de transporte de carga por drone, com uma aeronave não tripulada decolando sob supervisão do controle de tráfego aéreo para entregar uma remessa a uma plataforma offshore em Fujairah.

A iniciativa inédita foi conduzida em parceria com a Lodd Autonomous, líder em tecnologias de logística aérea autônoma, em estreita coordenação com a Autoridade de Aviação Civil de Fujairah e os Serviços de Navegação Aérea de Fujairah (FANS). A operação destacou a força das parcerias estratégicas e da integração operacional entre as entidades envolvidas, ressaltando o papel fundamental da Autoridade de Aviação Civil de Fujairah na promoção da inovação no setor aéreo.

Mohammed Abdullah Al Salami, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Fujairah e vice-presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados, afirmou que a conquista representa um marco significativo para o Aeroporto Internacional de Fujairah dentro da indústria da aviação.

"O compromisso de nosso departamento em viabilizar soluções inovadoras, em parceria com os Serviços de Navegação Aérea de Fujairah e líderes do setor como a Lodd Autonomous, posiciona o Aeroporto Internacional de Fujairah como um hub estratégico para logística avançada e soluções sustentáveis de transporte aéreo de carga na região”, acrescentou.

Karam Jallal Al Baloushi, presidente-executivo dos Serviços de Navegação Aérea de Fujairah, destacou que o sucesso da missão demonstra não apenas inovação tecnológica, mas também a coordenação impecável necessária para executar um voo comercial de carga por drone em um ambiente ativo de aeroporto civil. "Nosso foco em segurança e eficiência, aliado à forte parceria com a Autoridade de Aviação Civil de Fujairah e a Lodd Autonomous, foi fundamental para alcançar este avanço.”

O CEO da Lodd Autonomous, Rashid Al Manai, afirmou que trata-se de um momento histórico para a logística com drones nos Emirados. "Pela primeira vez, provamos que voos de carga não tripulados de aeroportos civis para plataformas offshore não só são possíveis, mas também seguros, eficientes e escaláveis. Somos gratos a nossos parceiros em Fujairah e na GCAA pela confiança e apoio, e esperamos expandir essa solução para um serviço comercial.”

A operação foi realizada em total conformidade com os regulamentos de segurança da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) e as diretrizes da Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados. Esse marco reforça o potencial das tecnologias de drones para acelerar operações de carga aérea comercial e reduzir o impacto ambiental ao diminuir emissões.

A Autoridade de Aviação Civil de Fujairah e os Serviços de Navegação Aérea de Fujairah planejam expandir os serviços de entrega por drones, firmar novas parcerias estratégicas e desenvolver operações futuras de carga para atender à crescente demanda regional e global.

Essas iniciativas reafirmam o compromisso de Fujairah em fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder regional em aviação avançada e logística inteligente.