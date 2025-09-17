Sob orientação do presidente, EAU realizam evacuação médica urgente de 119 pacientes e familiares de Gaza

ABU DHABI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – Em cooperação com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os Emirados Árabes Unidos realizaram um novo voo de evacuação médica que transportou 119 pacientes e feridos, além de seus familiares, da Faixa de Gaza. O voo partiu do Aeroporto Ramon, em Israel, pelo cruzamento de Karam Abu Salem.

Até agora, os EAU já evacuaram 2.904 pacientes e familiares para receber tratamento médico desde o início da crise humanitária.

A mais recente operação foi realizada sob orientação do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, no âmbito da iniciativa para oferecer tratamento a 1.000 crianças palestinas feridas e a 1.000 pacientes com câncer em hospitais do país. A ação demonstra o compromisso contínuo dos EAU em aliviar o sofrimento da população civil em Gaza, fornecer cuidados médicos essenciais e mitigar as graves consequências da crise.

Nesse contexto, Sultan Mohammed Al Shamsi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores para Desenvolvimento e Organizações Internacionais e vice-presidente da Agência de Ajuda dos EAU, destacou a dedicação permanente do país em garantir resposta humanitária rápida, incluindo o transporte urgente de pacientes e feridos da Faixa de Gaza. Segundo ele, essas medidas refletem o apoio firme e histórico dos EAU ao povo palestino e o compromisso em estar ao seu lado em situações de emergência e momentos críticos, como parte dos esforços internacionais para promover a recuperação precoce, aliviar o sofrimento de populações afetadas por crises e conflitos e avançar a estabilidade global.

Al Shamsi também ressaltou a coordenação dos EAU com organizações internacionais, em especial a OMS e autoridades competentes, para assegurar a transferência imediata de casos críticos a hospitais em todo o país, onde recebem tratamento adequado. Ele lembrou que os EAU oferecem serviços de saúde, educação e assistência cultural a todos os pacientes e familiares acolhidos na Emirates Humanitarian City (EHC), contribuindo para enfrentar rapidamente os efeitos da crise, sobretudo no caso de pacientes, crianças, idosos e mulheres.

O subsecretário afirmou ainda que os EAU continuam a fornecer serviços de saúde, medicamentos e suprimentos médicos no navio-hospital ancorado na costa de El Arish, no Egito, além do hospital de campanha instalado no sul de Gaza.

Como parte de seus planos de resposta urgente, os EAU mantêm esforços humanitários de destaque e iniciativas firmes, em cooperação com agências da ONU e parceiros internacionais, para reduzir os impactos catastróficos da crise em curso e aliviar o sofrimento humanitário da população da Faixa de Gaza.