EAU reduzem juros em 0,25 ponto percentual

ABU DHABI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) decidiu cortar em 0,25 ponto percentual a taxa básica aplicada à Facilidade de Depósitos Overnight (ODF), de 4,40% para 4,15%, a partir desta quinta-feira, 18 de setembro.

A decisão foi tomada após o anúncio do Federal Reserve dos Estados Unidos, que reduziu em 0,25 ponto percentual a taxa de juros sobre os saldos de reserva (IORB).

O CBUAE também decidiu manter em 0,50 ponto percentual acima da taxa básica os juros aplicados aos empréstimos de liquidez de curto prazo por meio de todas as facilidades permanentes de crédito.

A taxa básica, que está atrelada ao IORB do Federal Reserve, indica a orientação geral da política monetária e estabelece um piso efetivo para as taxas de juros do mercado interbancário overnight nos Emirados Árabes Unidos.