Companhia aérea flydubai amplia presença na Romênia

DUBAI, 19 de setembro de 2025 (WAM) — A flydubai inaugurou seu novo serviço para Iași, tornando-se a primeira companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos a operar voos diretos de Dubai para a cidade. Com o início das operações duas vezes por semana para Iași, a empresa passa a ter duas rotas na Romênia, incluindo Bucareste.

Além do novo serviço para Iași, a flydubai vai ampliar a frequência de voos para Bucareste para três por dia, totalizando 21 frequências semanais no mercado romeno.

O voo inaugural pousou no Aeroporto Internacional de Iași (IAS), onde foi recebido com o tradicional batismo de água, além de uma recepção de autoridades locais, representantes do aeroporto e membros da imprensa.

Em entrevista coletiva, Jeyhun Efendi, vice-presidente sênior de Operações Comerciais e Comércio Eletrônico da flydubai, afirmou: “A Romênia tem sido um mercado importante para nós, no qual registramos crescimento constante desde o início dos voos em 2012. Nos últimos anos, o número de passageiros aumentou, em média, 16% ao ano na rota para Bucareste.

Efendi acrescentou que a empresa ampliou os voos de três frequências semanais para três diárias, o que mostra a popularidade dessa rota e a forte demanda por viagens entre os Emirados Árabes Unidos, a Romênia e outros destinos.

Romeo Vatră, diretor-geral do Aeroporto de Iași, destacou que o lançamento dos voos diretos da flydubai entre Iași e Dubai representa um marco significativo para o aeroporto, oferecendo aos passageiros mais opções de viagem e reforçando o papel de Iași como porta de entrada internacional para toda a região. “Atualmente, o Aeroporto de Iași é o único na região da Moldávia com conexões diretas para os Emirados Árabes Unidos”, lembrou.

Vatră concluiu dizendo estar muito satisfeito em receber a flydubai em Iași. "Agradecemos a confiança demonstrada ao escolher nossa cidade. Esperamos construir uma parceria duradoura e valiosa que beneficie tanto os passageiros quanto a comunidade”, disse.