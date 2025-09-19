Presidente dos Emirados chega a Belgrado em visita de trabalho à Sérvia

BELGRADO, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta sexta-feira (19/09) a Belgrado para uma visita de trabalho à Sérvia. Na ocasião, foi recebido pelo presidente do país, Aleksandar Vučić, no Aeroporto Nikola Tesla, na capital sérvia.
O príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e altas autoridades, fazem parte de delegação que acompanha presidente emiradense.