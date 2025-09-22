Emirados Árabes Unidos lançam Cúpula BRIDGE, que reunirá mais de 60 mil participantes em Abu Dhabi

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — O Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMO, na sigla em inglês) anunciou o lançamento da Cúpula BRIDGE, que acontecerá em Abu Dhabi de 8 a 10 de dezembro de 2025, no Centro Nacional de Exposições (ADNEC). O encontro se tornará o maior do mundo a reunir líderes das indústrias de mídia, cultura e criatividade, além de formuladores de políticas públicas, oferecendo uma plataforma global de colaboração e troca de conhecimento.

Realizado no maior espaço de eventos da região, com cerca de 153 mil metros quadrados, distribuídos em seis zonas e sete trilhas de conteúdo, o evento deverá atrair mais de 60 mil participantes, entre criadores, produtores, artistas, editoras, empreendedores, investidores, universidades e centros de pesquisa. A programação contará com mais de 400 palestrantes globais e 300 expositores, formando o maior mercado coletivo de mídia, conteúdo e entretenimento no mundo.

Ao longo de três dias, a Cúpula BRIDGE promoverá mais de 300 atividades e ativações, incluindo 200 debates e conferências, 50 oficinas e sessões interativas, projetadas para estimular a colaboração entre setores. Os participantes terão a oportunidade de fechar acordos e parcerias, desenvolver ecossistemas de produção e cadeias de valor, além de trocar experiências com figuras de destaque da indústria global.

O evento abrange todo o ecossistema de mídia e conteúdo, passando pela música e artes cênicas, cinema, televisão, plataformas digitais e redes sociais, bem como literatura, edição e tradução. O encontro também destacará setores emergentes, como games, realidade aumentada e virtual, além de incluir design, arquitetura, artesanato e produtos culturais. Instituições tradicionais e modernas de mídia, universidades, centros de pesquisa e polos de inovação terão papel central na construção dos debates.

Ao reunir líderes, tomadores de decisão e visionários com visão de futuro, a cúpula oferece um espaço compartilhado para diálogo, troca de experiências e lançamento de novas iniciativas, unindo setores e geografias em um fórum global único.

A cúpula foi concebida como um laboratório aberto, no qual ideias são transformadas em caminhos práticos e conexões evoluem para parcerias de longo prazo. O evento oferece a criadores, empreendedores e investidores um ambiente que vai além dos modelos convencionais, estimulando a inovação e a colaboração voltada para o futuro. Iniciativas individuais serão desenvolvidas em projetos escaláveis, enquanto a troca de conhecimento será aproveitada para gerar valor cultural e econômico concreto.

O encontro contará com laboratórios conjuntos de produção, plataformas de diálogo entre reguladores e líderes do setor e espaços que conectam projetos a financiadores, investidores e distribuidores. Haverá ainda zonas dedicadas a pesquisas e obras artísticas, fomentando a troca de experiências transfronteiriças. Sessões aprofundadas vão tratar do estabelecimento de padrões profissionais unificados, da formação de novas competências e do fortalecimento de uma rede global baseada na confiança e em uma visão compartilhada.

O impacto da Cúpula BRIDGE irá além do evento, abrindo caminhos estratégicos para avanços duradouros. No aspecto econômico, dará impulso ao crescimento dos setores criativos, transformando talentos individuais em empreendimentos sustentáveis, estimulando a criação de empresas e atraindo investimentos voltados para o futuro. Socialmente, reforçará valores de inclusão e diversidade cultural, assegurando representação equitativa para todos os criadores, ao mesmo tempo em que promoverá uma cultura de competição positiva na aquisição de novas competências.

No campo cultural e artístico, o evento enriquecerá o conteúdo criativo e destacará a diversidade como valor civilizacional e estético. No nível institucional, ajudará a remodelar os marcos globais que regem essas indústrias, apoiando a criação de uma infraestrutura transfronteiriça capaz de impulsionar o crescimento sustentável.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados, além de presidente do BRIDGE, afirmou que a cúpula é um marco transformador para as indústrias globais de mídia e criatividade, redefinindo o papel da mídia, do conteúdo e das plataformas criativas como motores estratégicos do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que reforça a identidade nacional e abre novas pontes de entendimento e intercâmbio entre as nações. “O evento valoriza o conteúdo como o verdadeiro capital das nações e um recurso renovável de criatividade e crescimento. No mundo atual, o equilíbrio de poder é moldado não apenas pelas economias e pela tecnologia, mas também pela capacidade das sociedades de criar conteúdo significativo e impactante. A Cúpula BRIDGE é mais que uma reunião de especialistas; é um passo para construir uma consciência global compartilhada que reconheça a influência duradoura do conteúdo sobre as mentes, os mercados e o futuro”, disse.

Al Hamed enfatizou que as parcerias, iniciativas e projetos conjuntos lançados na Cúpula BRIDGE deixarão uma marca duradoura no cenário criativo global, contribuindo para um modelo de referência na construção do futuro e reforçando o papel dos Emirados como polo de influência positiva e de transformação.

As sete trilhas de conteúdo

O evento será estruturado em sete trilhas de conteúdo que abrangem todo o espectro de mídia, conteúdo e entretenimento.

A trilha de Mídia explora a evolução das redações, das plataformas sociais, dos formatos narrativos, da dinâmica de audiência e dos modelos de distribuição. A trilha da Economia dos Criadores analisa como os criadores geram valor, desde fontes de receita e contratos de marca até assinaturas de fãs e ferramentas de plataformas. A trilha da Música aborda a produção digital, as economias do streaming, as comunidades de fãs, os direitos autorais e o crescimento de compositores que utilizam inteligência artificial.

A trilha de Games leva os participantes a arenas de eSports, mundos virtuais, jogabilidade interativa, cultura de mods e novas economias de jogos. Já a trilha de Tecnologia foca nos avanços em modelos de inteligência artificial, ferramentas generativas, realidade mista, automação e futuro dos dados. A trilha de Marketing destaca as estratégias que moldam anúncios de desempenho, marcas guiadas por narrativas, insights de consumo, engajamento multicanal e o uso de influenciadores. Por fim, a trilha de Imagem evidencia o poder da narrativa visual por meio de tecnologias cinematográficas, vídeos curtos, produções originais de streaming, visuais imersivos e narrativas transmídia. Juntas, essas trilhas oferecem uma visão panorâmica das forças que impulsionam o futuro da mídia e do entretenimento globais.

Com o lançamento da Cúpula BRIDGE, os Emirados reforçam sua missão de criar espaços de influência positiva e intercâmbio construtivo entre culturas, consolidando seu papel como plataforma global para moldar as grandes transformações na mídia, no conteúdo e na criatividade. Ao reunir formuladores de políticas, criadores e influenciadores, o encontro estabelecerá novas agendas, abrirá oportunidades e desenvolverá narrativas de propósito, capazes de ampliar o impacto positivo da mídia e promover mudanças sustentáveis no discurso público e no comportamento social.

As inscrições para a cúpula já estão abertas em: https://www.worldmediabridge.com/en/