UFC 321 em Abu Dhabi ganha três lutas internacionais em card já estrelado

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — À medida que se aproxima o UFC 321: Aspinall vs. Gane, cresce a expectativa para o evento, que acontece em 25 de outubro na Etihad Arena. Os organizadores anunciaram a inclusão de mais três combates no card, que já contava com grandes atrações.

O espetáculo, que terá como luta principal a primeira defesa de cinturão do peso-pesado Tom Aspinall contra Ciryl Gane, passa a ter ainda mais profundidade em sua programação de elite.

O britânico Nathaniel “The Prospect” Wood enfrentará o mexicano Jose Miguel Delgado em um duelo decisivo no peso-pena. Wood, que migrou com sucesso do peso-galo, consolidou-se como um dos lutadores mais versáteis e respeitados da divisão, acumulando vitórias sobre especialistas tanto na trocação quanto no grappling. Uma vitória em Abu Dhabi reforçaria suas credenciais para entrar no top 15 e consolidaria sua posição como ameaça real na categoria.

Delgado, com apenas uma derrota, chega com vantagem de tamanho e estilo agressivo, que o transformaram em promessa a ser observada. Enfrentar Wood será o maior desafio de sua carreira, mas uma vitória poderia colocá-lo de vez entre os nomes em ascensão da divisão.

No peso-leve, o polonês Mateusz Rebecki enfrenta o eslovaco Ľudovít “Mr Highlight” Klein em uma luta apontada como candidata a “Combate da Noite”.

Graduado pelo Contender Series, Rebecki é conhecido pela pressão incessante e pelo jogo perigoso de finalizações. Sua trajetória no UFC já teve altos e baixos, com derrotas por nocaute, mas também atuações premiadas que mostraram sua resistência e agressividade.

Klein, por sua vez, busca recuperação após perder para Mateusz Gamrot, derrota que encerrou uma sequência de sete vitórias. Conhecido pelo boxe afiado de canhoto, pela criatividade nos golpes e pelo poder de nocaute, continua sendo uma das ameaças mais dinâmicas da categoria. O confronto entre a pressão e o grappling de Rebecki contra a velocidade e a trocação de Klein pode mexer diretamente com o ranking da divisão.

Já Abdul-Kareem “Pride of Palestine” Al-Selwady retorna a Abu Dhabi para enfrentar o brasileiro Matheus Camilo.

Ambos buscam a primeira vitória no UFC, o que aumenta a carga dramática do confronto. Al-Selwady, ex-campeão do Desert Force e do Brave CF, não luta desde a derrota para Loik Radzhabov em 2024. Conhecido pela garra e pela experiência, tentará dar uma resposta em frente a uma torcida local que promete grande apoio.

Camilo, que perdeu na estreia no UFC no início deste ano, também encara a luta como decisiva. O duelo carrega peso emocional e pode definir os rumos da carreira de ambos.

Com Aspinall x Gane no topo do card, Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern pelo cinturão vago do peso-palha feminino, e agora com a adição de mais três lutas, o UFC 321 promete uma noite de ação de classe mundial, reforçando a posição de Abu Dhabi como palco cada vez mais relevante nos esportes de combate.